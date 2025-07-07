ترامب ريفييرا.. خطة سرية لتهجير الفلسطينيين من غزة برعاية معهد توني بلير

يعمل مركز توني بلير البحثي على مشروع تطوير خطة غزة لما بعد الحرب، والتي تضمنت إنشاء "ترامب ريفييرا" ومنطقة صناعية تحمل اسم إيلون ماسك.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن المشروع الذي قاده رجال أعمال إسرائيليون واستخدم نماذج مالية طورتها شركة الاستشارات الأمريكية "مجموعة بوسطن الاستشارية" (BCG)، وضع على خلفية رؤية دونالد ترامب للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى منتجع سياحي.

في حين نفى معهد توني بلير للتغيير العالمي (TBI) مشاركته في وضع الخطة، شارك اثنان من موظفيه في مكالمات هاتفية مع تطور المشروع.

كما شارك الموظفون في مجموعة رسائل استُخدمت للمشروع، إلى جانب شخصيات من "مجموعة بوسطن الاستشارية" ورجال أعمال إسرائيليين، بينما نُشرت وثيقة من معهد توني بلير للتغيير العالمي بعنوان "المخطط الاقتصادي لغزة"، وفقًا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

أثار التقرير رد فعل غاضبًا من المعهد، الذي أنشأه بلير بعد مغادرته داونينج ستريت حيث كان يتولى منصب رئيس الوزراء البريطاني إبان الغزو الأمريكي للعراق، ويضم المعهد أكثر من 900 موظف في أكثر من 45 دولة.

كان رئيس الوزراء البريطاني السابق مشاركًا في شؤون المنطقة، وعمل لما يقرب من ثماني سنوات ممثلًا خاصًا للجنة الرباعية الدولية الساعية للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين واستقال في عام 2015.

ونفى المعهد تورطه في إعداد عرض تقديمي، أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأنه قد أعده رجال أعمال إسرائيليون باستخدام نماذج "بوسطن كونسلتينج جروب" المالية، وقيل إنه اقترح دفع نصف مليون فلسطيني لمغادرة المنطقة.

أعلن معهد بلير أنه لم يشارك في إعداد عرض الشرائح، وأضاف أنه لم يُدخل أي رأي في محتواه.

وقال متحدث باسم المعهد: "لم يتحدث توني بلير نفسه إلى الأشخاص الذين أعدوا هذا العرض ولم يُعلّق عليه ويتحدث فريق TBI إلى العديد من المجموعات والمنظمات المختلفة التي لديها "خطط" لما بعد الحرب لغزة، ولكن لا علاقة له بتأليف هذه الخطة".

شارك موظفو TBI في مكالمتين، كما فعلوا مع العديد من الأشخاص الآخرين الذين تناولوا "خطط غزة"، والتفاعل معهم لا يعني تأييدهم لكننا لم نشارك في إعداد الخطة، فهي قطعًا ليست عمل TBI أو عملًا "مشتركًا"، لذا من الخطأ تمامًا التلميح إلى ذلك.