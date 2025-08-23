محتجون يعترضون طريق بن جفير ويرفعون صور المحتجزين في غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجموعة من المحتجين اعترضت طريق وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، أثناء توجهه إلى كنيس، ورفعوا صور المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، تعبيرًا عن غضبهم وسخطهم على سياسات الحكومة الحالية.

اتهامات مباشرة لبن جفير

ووفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن الإعلام الإسرائيلي، وجّه المحتجون اتهامات مباشرة لبن جفير بالمسؤولية عن مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، معتبرين أن مواقفه المتشددة وتصريحاته النارية ساهمت في تعقيد جهود إطلاق سراحهم.

الاحتجاج في توقيت حساس

يأتي هذا الاحتجاج في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط الشعبية على الحكومة الإسرائيلية بسبب استمرار احتجاز عدد من الإسرائيليين في غزة، وعدم وجود اختراق ملموس في ملف التفاوض بشأنهم، ما يعمّق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي حول أداء الحكومة في هذا الملف الإنساني.