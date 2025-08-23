قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاد للمنافسة.. طارق السيد يكشف الفارق بأداء الزمالك عن الموسم الماضي
المقاومة الفلسطينية تطالب الدول العربية والإسلامية بخطوات عملية لإنقاذ أهالي غزة
محتجون يعترضون طريق بن جفير ويرفعون صور المحتجزين في غزة
موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة
قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات
نوال الزغبي عن عودة شيرين وحسام: لا أريد الحديث عن أى فنانة
بسبب بطولة أمم إفريقيا.. أليو ديانج يؤجل تجديد عقده مع الأهلي
وزير التعليم بجامعة اليابان: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة مستقبل الطلاب
محافظ الجيزة: تعامل فوري مع أي متغيرات مكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-8-2025
برلماني: تزايد المجاعة داخل قطاع غزة لحظة مأساوية في التاريخ الإنساني
محتجون يعترضون طريق بن جفير ويرفعون صور المحتجزين في غزة

منار عبد العظيم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجموعة من المحتجين اعترضت طريق وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، أثناء توجهه إلى كنيس، ورفعوا صور المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، تعبيرًا عن غضبهم وسخطهم على سياسات الحكومة الحالية.

اتهامات مباشرة لبن جفير

ووفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن الإعلام الإسرائيلي، وجّه المحتجون اتهامات مباشرة لبن جفير بالمسؤولية عن مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، معتبرين أن مواقفه المتشددة وتصريحاته النارية ساهمت في تعقيد جهود إطلاق سراحهم.

الاحتجاج في توقيت حساس

يأتي هذا الاحتجاج في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط الشعبية على الحكومة الإسرائيلية بسبب استمرار احتجاز عدد من الإسرائيليين في غزة، وعدم وجود اختراق ملموس في ملف التفاوض بشأنهم، ما يعمّق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي حول أداء الحكومة في هذا الملف الإنساني.

إسرائيل الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

