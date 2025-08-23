قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالاسكندرية
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

145 جنيها.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار اللحوم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل حالة الجدل المستمرة حول أسعار اللحوم في الأسواق المصرية، خرج نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام بتصريحات هامة تطمئن المواطنين وتكشف واقع الأسعار الحقيقي بعيدًا عن المبالغات التجارية. 

جاءت التصريحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح في برنامج «بلدنا اليوم»، حيث شدد على أن هناك تراجعًا واضحًا في أسعار اللحوم الحية، مؤكدًا أن الأسعار العادلة يجب ألا تتجاوز حدودًا معينة لضمان عدالة البيع وتحقيق ربح معقول للتاجر دون استغلال المستهلك.

تراجع في أسعار اللحوم الحية.. وهذه هي الأرقام

أوضح نقيب الفلاحين أن أسعار اللحوم الحية تشهد حاليًا تراجعًا ملحوظًا، إذ يتراوح سعر الكيلو القائم من الجاموسي بين 140 إلى 145 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الكيلو القائم من  البقري ما بين 160 إلى 165 جنيهًا

وبيّن أن هذه الأسعار تعكس حالة وفرة نسبية في المعروض من اللحوم، ما يستوجب عدم استغلال المواطنين عبر أسعار مبالغ فيها في منافذ البيع.

السعر العادل للمستهلك والتاجر معًا

وأشار أبو صدام إلى أن السعر العادل لكيلو اللحمة الحمراء (بعد الذبح) يجب أن يتراوح ما بين 280 إلى 300 جنيه في الأسواق، معتبرًا أن هذا النطاق السعري يُرضي الطرفين: المستهلك من حيث عدم المبالغة، والتاجر من حيث تحقيق ربح مناسب.

«المفروض متزيدش عن 145 جنيه».. رسالة للتجار

وأكد نقيب الفلاحين أن "اللحمة الجموسي القائم المفروض متزيدش عن 145 جنيه"، مشيرًا إلى أن هذه الحقيقة يعرفها أصحاب محلات الجزارة جيدًا، ولا يجب تجاوزها بحجج غير واقعية أو بهدف التربح الزائد. ولفت إلى أن بعض الجزارين قد يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر مستغلين جهل البعض بالأسعار الحقيقية للحوم الحية.

البلدي غير المستورد واللحوم متوفرة

أوضح أبو صدام أن تصريحاته تتعلق تحديدًا بـ"اللحوم البلدي" التي يتم ذبحها داخل مصر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللحوم المجمدة والمستوردة تباع بأسعار أقل من اللحوم البلدي، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا في ظل الظروف المعيشية الحالية. كما شدد على أن اللحوم متوفرة في الأسواق ولا توجد أزمة في المعروض.

واختتم نقيب الفلاحين تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تدخل الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، مع ضرورة رفع وعي المواطن بالأسعار الحقيقية حتى لا يقع ضحية للغش أو المبالغة.

ودعا المستهلكين إلى المقارنة بين الأسعار واختيار المنافذ التي تراعي الضمير في البيع.

أسعار اللحوم تراجع سعر اللحوم انخفاض أسعار اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

ترشيحاتنا

داء السكري من النوع الأول لدى البالغين.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

داء السكري من النوع الأول لدى البالغين.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم يتصدر الترند بسبب الأهلي.. ما القصة؟

محمد صلاح

محمد صلاح يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي.. انجاز جديد للفرعون

بالصور

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

تموين بلبيس: ضبط مصنع أعلاف حيوانية ملوثة ومجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد