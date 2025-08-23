زي المحلات.. طريقة عمل كفتة اللحم على الفحم

تعد كفتة اللحم من الوصفات المميزة والشهية التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير كفتة اللحم على الفحم في المنزل بخطوات بسيطة.

وإليكم طريقة تحضير كفتة اللحم

مقادير كفتة اللحم

نصف كيلو لحم بقري مفروم

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا

ربع كوب بقدونس طازج مفروم

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة ملح

عصير نصف ليمونة

زيت زيتون للتتبيل

لية لحم

طريقة تحضير كفتة اللحم

في وعاء كبير، قومي بخلط لحم البقر المفروم مع البصل المفروم، والبقدونس المفروم.

ضعي التوابل مثل الكمون، والفلفل الأسود، والملح.

اخلطي جميع المكونات حتى تتجانس جيدا.

ضيفي عصير الليمون والزيت الزيتون إلى الخليط وامزجي جيدًا حتى تتوزع التوابل والليمون بالتساوي.

شكلي اللحم المتبل إلى أصابع متوسطة بحجم متساويه.

سخني الفحم في الشواية حتى يكون متوسط الحرارة.

ضعي أصابع الكفتة على الشواية المسخنة واتركيها لتشوى وقدميها مع السلطة والطحينة.