أرقام تلقي البلاغات الطارئة للشئون الصحية في دمياط

بعد تعطل الخط الساخن 123 على مستوى الجمهورية.. أعلنت مديريه الصحة بدمياط أرقاما بديلة لتلقي البلاغات العاجلة.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط ،أنه في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالمحافظة على سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية العاجلة للمواطنين بالمحافظة، نظراً لحدوث عطل مفاجئ في الخط الساخن لمرفق الإسعاف ١٢٣ ومركز الخدمات الطارئة ١٣٧.

وتهيب المديرية بالمواطنين التواصل مع غرفة الطوارئ ومركز الخدمات الطارئة على الأرقام التالية في حالة حدوث أي حالات طارئة لا قدر الله.

الخط الأرضي لغرفة الطوارئ:

0572115117

وكذلك رقم 0572115116

واضاف ان الخدمه متاح على مدار اليوم .