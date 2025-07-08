تكريم عمال النظافة بدمياط وتوزيع شنط غذائية عليهم

تم تكريم عمال النظافة وسائقي سيارات جمع القمامة، حيث تم توزيع شنط غذائية ووجبات ساخنة وزجاجات مياه، إلى جانب أدوات عمل شملت "مقشات، كابات، جوانتيات" وغيرها، وذلك في لفتة تقديرية لما يبذلونه من جهود كبيرة خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

يأتي ذلك استكمالًا لمبادرة "يوم الشكر والتقدير" التي أطلقتها محافظة دمياط خلال شهر رمضان الماضي، وتحت رعاية الاستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط وبرئاسة المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والعقيد هاني عبدالقوي، رئيس مجلس المدينة ولجنة الاصحاح البيئى

وكان محافظ دمياط، أكد على دعم العاملين في منظومة النظافة والخدمات العامة، وشدد على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة لهم، تقديرًا لدورهم الحيوي في الحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري لشوارع وميادين دمياط.

وتأتي هذه المبادرة تأتي بالتعاون بين إدارة البيئة، وإدارة المركبات، وإدارة الأزمات، ومجلس المدينة، وذلك في إطار خطة متكاملة لدعم ومساندة هذه الفئة التي تُعد أحد أعمدة العمل الخدمي داخل المحافظة.