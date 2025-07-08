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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد صلاح عبد اللطيف: بقاء عبد الله السعيد في الزمالك ضروري

عبّد الله السعيد
عبّد الله السعيد
يارا أمين

علّق وليد صلاح عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، على احتياجات الفريق الأول للفارس الأبيض في الموسم المقبل بالنسبة للتعاقدات للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والباقين والراحلين في صفوف الفريق.

وأكد وليد صلاح عبد اللطيف، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، عبر برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن بقاء عبد الله السعيد مهم وضروري واللاعب مكسب كبير استمراره مع الفريق.

وأردف قائلًا: «أنا لم أكن مع قرار شيكابالا اعتزاله اللعب في الوقت الراهن، ولكن هذا هو قراره الشخصي».

وأشار عبد اللطيف إلى أن عودة طارق حامد مهمة جدًا بالنسبة للزمالك إذا لم يتوفر البديل، مضيفًا: «أنا صراحة لا أجد بديلًا مناسبًا حاليًا لطارق حامد».

ورأى وليد صلاح عبد اللطيف أن الزمالك يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم أفريقي قوي ولاعبين في الخط الهجومي للفريق.

وأشار عبد اللطيف إلى أنه ضد رحيل ناصر ماهر من الزمالك ضمن صفقة تبادلية مع بيراميدز، معتبرًا أن ماهر لاعب مميز والتفريط فيه سيكون قرارًا خاطئًا.

وحول رأيه في تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي وتعيين البلجيكي يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للفريق، قال وليد صلاح عبد اللطيف: «جون إدوارد رجل شاطر ويمتلك الخبرات لتولي منصبه، وأثبت كفاءة وتعليقي على تعيين يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك يخضع لتجربة جون إدوارد ككل».

وأضاف أن تجربة يانيك فيريرا ستظهر مع خوض المباريات مع الفريق والمباريات الودية قبل بداية الموسم.

وليد صلاح عبد اللطيف الزمالك برنامج «الماتش» قناة «صدى البلد» عبد الله السعيد

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