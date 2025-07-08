باريس سان جيرمان يتلقى ضربة مزدوجة قبل موقعة ريال مدريد في مونديال الأندية

تلقى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي صدمة قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام ريال مدريد، المقررة غدًا الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد قرار انضباطي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقررت لجنة الانضباط بالفيفا إيقاف ثنائي خط دفاع الفريق، ويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز، لمباراتين، على خلفية طردهما بالبطاقة الحمراء المباشرة خلال مواجهة بايرن ميونخ الأخيرة في ربع النهائي.

وجاءت البطاقة الحمراء عقب تدخلات عنيفة من الثنائي ضد لاعبي بايرن ميونخ، ليون جرويتسكا ورافائيل جيريرو، في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ما دفع الحكم لإشهار البطاقة مباشرة دون تردد.

وبذلك، سيغيب كلا اللاعبين عن صفوف باريس سان جيرمان حتى نهاية مشواره في البطولة، سواء توقف عند نصف النهائي أو تأهل إلى المباراة النهائية، ما يمثل ضربة موجعة للمدرب لويس إنريكي في ظل قوة المواجهة المنتظرة أمام ريال مدريد.

وأفادت شبكة GFFN الفرنسية أن باريس سان جيرمان يحتفظ بحقه في الاستئناف ضد القرار، سعيًا لتخفيف العقوبة أو تقليص عدد المباريات المقررة للإيقاف، خاصة مع ضيق جدول البطولة.

ويترقب الفائز من هذه المواجهة القوية لقاء آخر لا يقل صعوبة، حيث سيصطدم في النهائي مع الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي، ضمن صراع شرس على التتويج بلقب مونديال الأندية.