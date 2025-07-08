ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بإنهاء حياة شاب بشوارع كفر الزيات

تمكنت مباحث الجنائية بالغربية اليوم من ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بإنهاء حياة شاب بطعنات غادرة لخلافات الجيرة، عقب مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بنطاق شوايغ بطقرية الدلجمون بمركز كفر الزيات.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

جهود أمنيه

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بقرية الدلجمون التابعة لدائرة المركز، أسفرت عن وفاة احدهما.

تحرك أمني عاجل

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية تحت قيادة المقدم أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، الي محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وفاة شاب يدعي "منصور. ال. ت" ويبلغ من العمر 24 عاما، نتيجة تلاقية عدة طعنات متفرقة، في الكتف والذراع، أثر مشاجرة نشبت بينة وبين، شخص يدعي "سامي ع"، ونجليه عبد المنعم وسمير وآخر يدعي رضا و" بسبب وجود خلافات سابقة بينهم.

سقوط المتهمين

وبتقنين الإجراءات الجنائية وبعمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة تمكن ضبط المتهمين، واقتيادهم إلي ديوان عام مركز شرطة كفر الزيات، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.