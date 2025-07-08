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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كوناتي يقترب من ريال مدريد بعد رفض تجديد عقده مع ليفربول

كوناتي
كوناتي
إسلام مقلد

اتخذ الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع نادي ليفربول، خطوة حاسمة نحو الرحيل عن ملعب "أنفيلد"، بعدما رفض جميع عروض التجديد المقدمة له من إدارة الريدز، ليفتح بذلك الباب أمام انتقال محتمل إلى نادي ريال مدريد، الذي يتأهب للتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن كوناتي، البالغ من العمر 26 عامًا، منح بالفعل الضوء الأخضر لإدارة النادي الملكي للتفاوض مع وكيله، تمهيدًا لإتمام الصفقة عقب نهاية عقده مع ليفربول في يونيو المقبل.

يأتي اهتمام ريال مدريد بضم كوناتي ضمن خطة تدعيم دفاع الفريق، بعد أن أنهى النادي صفقتين دفاعيتين هذا الصيف، الأولى بضم الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد مقابل 10 ملايين يورو، والثانية بالتوقيع مع الهولندي دين هويسن في صفقة ضخمة بلغت 60 مليون يورو.

ويهدف الميرينجي إلى تجديد دماء خط الدفاع، خاصة مع التقدم في العمر لدى عدد من الأعمدة الأساسية مثل ديفيد ألابا، داني كارفاخال، وفيرلاند ميندي، فضلًا عن اقتراب نهاية عقد أنطونيو روديجر، واستمرار القلق بشأن لياقة إيدير ميليتاو بسبب إصاباته المتكررة في الركبة.

وفي حال إتمام انتقاله إلى سانتياجو برنابيو، سيكون كوناتي قد بلغ عامه الـ27، وهو في ذروة النضج البدني والفني، ما قد يجعله ركيزة أساسية في قلب الدفاع إلى جانب ميليتاو أو هويسن، مع وجود أسماء صاعدة مثل راؤول أسينسيو ضمن الخيارات المستقبلية.

وتواصل إدارة ريال مدريد سياستها الاستراتيجية في اقتناص النجوم الكبار بصيغة الانتقال الحر، بعد نجاحات مماثلة في صفقات سابقة، ويبدو أن كوناتي بات أحد أهدافها المحورية لتعزيز الاستقرار الدفاعي على المدى الطويل، خاصة في ظل قدراته البدنية العالية وخبراته في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

الفرنسي إبراهيما كوناتي إبراهيما كوناتي نادي ليفربول نادي ريال مدريد ريال مدريد

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