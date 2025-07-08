السيطرة على حريق في عقار بإمبابة

اندلع حريق، داخل عمارة سكنية مكونة من 6 طوابق في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، ما أثار حالة من الذعر بين السكان وهرعوا إلى الشوارع خوفًا من تفاقم النيران.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع النيران في العقار، وعلى الفور دفعت قوات الحماية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

وأفادت التحريات الأولية بعدم وجود إصابات أو خسائر بشرية، بينما تشير المعاينة إلى أن السبب قد يكون ماسًا كهربائيًا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.