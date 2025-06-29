شقيقان ينهيان حياة أمهما.. تفاصيل مثيرة في واقعة سيدة إمبابة

لقيت سيدة مصابة بالشلل النصفي مصرعها على يد ابنائها بعد الاعتــداء عليها بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا مفاده وجود جريمة إنهاء حياة داخل شقة بدائرة القسم.



وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وعثر على جسد سيدة، 45 سنة، مصابة بشلل نصفي وعلى جسدها آثار تعذيب.

وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنها 19 سنة، وابنتها 18 سنة، حيث كان دائمي التعدي عليها وفي المرة الأخيرة نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب رفضها الطعام فقاما بضربها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وجاري تفريغ كاميرات المراقبة من قبل رجال المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.