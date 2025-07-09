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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية نسبياً مع مراقبة مستجدات الرسوم الجمركية

ارشفيه
ارشفيه
وكالة

استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات ليلة الثلاثاء الثامن من يوليو مع مراقبة المستثمرين آخر مستجدات التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.


 

وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر Dow Jones الصناعي بمقدار 16 نقطة فقط، أو نحو 0.04%. وصعدت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.05%، كما زادت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.1%.


 

كان المتداولون في حالة تأهب خلال الجلسة العادية في وول ستريت يوم الثلاثاء، بعد إعلان ترامب عن تحديثات جديدة لسياسته المتعلقة بالتعرفات الجمركية.


 وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.07% فقط، بينما ارتفع مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.03%. وتراجع مؤشرDow Jones ما يقرب من 0.4%.

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