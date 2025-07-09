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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البورصة تعلن استئناف التداول بعد تعليقه بسبب حريق سنترال رمسيس

البورصة
البورصة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، أن البورصة المصرية أعلنت استئناف التداول بعد تعليقه بسبب حريق سنترال رمسيس.

وخلال أمس قالت رانيا يعقوب، عضو البورصة المصرية، إن حريق سنترال رمسيس الذي وقع مساء أمس تسبب في تعطل واسع لخدمات الإنترنت والخطوط الأرضية، مما انعكس بشكل مباشر على عمل الشركات العاملة في السوق وعلى قدرة العملاء على التواصل مع شركات السمسرة والجهات المنظمة.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التأثير امتد ليعيق سير العمليات اليومية المعتادة، ما دفع إدارة البورصة إلى اتخاذ قرار بتعليق التداول خلال جلسة اليوم.

وأوضحت يعقوب أن القرار يأتي في إطار الحرص على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين، مشيرة إلى أن استمرار الخدمة بشكل غير متوازن كان سيضر بمصالح المستثمرين، مؤكدة أن هناك محاولات تمت على مدار الليل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لكن الحلول التقنية الكاملة ما زالت قيد المتابعة، في ظل تضرر البنية التحتية بشكل كبير.

وشددت يعقوب على أن تعليق التداول هو إجراء استثنائي للغاية، لم تتخذه البورصة إلا في ظروف نادرة على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أن التنسيق يجري مع وزارة الاتصالات والجهات المسؤولة لإعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أنه لا يمكن تحديد موعد زمني دقيق لاستعادة الخدمة بالكامل حتى الآن.

وأكدت يعقوب أن الهدف الأساسي من القرار هو حماية مصالح جميع المتعاملين في السوق، وتقديم الخدمة المالية بصورة لائقة تتماشى مع أهمية البورصة للاقتصاد الوطني.

البورصة المصرية البورصة القاهرة الإخبارية سنترال رمسيس

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