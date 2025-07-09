محافظ الإسكندرية يوجه بدعم الجهود لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بدعم الجهود لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والعمل على تلبية احتياجات الأطفال والشباب في بيئة آمنة ومستقرة.



وفي هذا الإطار، نظمت وحدة السكان بحي أول المنتزة أول، ورشة عمل ضمن فعاليات برنامج "الجيل المعاصر"، وذلك في إطار مبادرة "إحنا معاك" والتي تهدف إلى الحد من أسباب التسرب من التعليم وتحسين الخصائص السكانية.



وذكر بيان الحي، أن ورشة العمل شارك فيها 25 طالبًا وطالبة من المرحلة الابتدائية بمركز النشاط الصيفي في مدرسة العقيد علي المصري الصباحية، وتم تنظيم الفعالية بالتنسيق مع إدارة المنتزة التعليمية .



واستهدفت الورشة التعرف على مفهوم ريادة الأعمال لدى الأطفال لتعزيز الجهود المبذولة لتفعيل أهداف الاستراتيجية السكانية الشاملة، من خلال تلبية احتياجات الأطفال الصحية والتعليمية والاجتماعية والأخلاقية، وتوفير بيئة تربوية سليمة تسهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم وغرس القيم الإيجابية في النشء وبناء جيل واعٍ بمستقبل وطنه.



كما أطلق حي أول المنتزة فعاليات المبادرة الصيفية "منارة العلم"، والتي تهدف لتنمية وعي الأطفال وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية لديهم في إطار بيئة تربوية آمنة وداعمة.



وشهد النشاط مشاركة 20 طفلًا، حيث تم تقديم دروس لتحفيظ القرآن الكريم وتدبر آياته، إلى جانب تعليم القيم الدينية والإسلامية من خلال أنشطة ممتعة لاقت تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، وساهمت في تعزيز فهمهم لهذه القيم وتطبيقها في حياتهم اليومية، بالاضافة لتنظيم فقرات ترفيهية شملت ألعابًا جماعية، أضفت أجواء من المرح والمودة، وساهمت في تنمية روح التعاون والمشاركة بين الأطفال.



وأكد بيان الحي استمرار جهود تنفيذ المبادرات التنموية والفعاليات الهادفة لحماية الأطفال، بما يحقق رؤية الدولة في بناء جيل يتمتع بالأمان والرعاية والدعم داخل بيئة صحية وآمنة.