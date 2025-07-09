لجنة شؤون القرى: 41 زيارة ميدانية لإهناسيا لمتابعة مستوى الخدمات

واصلت لجنة شؤون القرى والمشاركه المجتمعيه، التي شكلًها الدكتورمحمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، برئاسة محمد جبر معاون المحافظ، جولاتها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق بالقرى، والاستماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة لها.

تضمن التقرير أن اللجنة نفذت 41 جولة ميدانية شملت 5 مجالس قروية بمركز إهناسيا، خلال الفتر من يناير حتى يونيو 2025، وقد تم خلالها المرور على عدد من القرى بواقع (8 جولات بمجلس قروي العووانة، و7 جولات بمجلس قروي النويرة ، و13 جولة بمجلس قروي براوة ، و6 جولات بمجلس قروي ننا، و7 جولات بمجلس قروي قاي) ، حيث أسفرت الزيارات عن عدد من الملاحظات التي تم رصدها على أرض الواقع.

وتضمنت الجولات متابعة الوحدات الخدمية، والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، ومستوى النظافة العامة والإشغالات، وتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الاستماع المباشر لشكاوى الأهالي في عدد من القطاعات الحيوية وهي ( الصحة ، التعليم ، التموين ، التضامن ، الشباب والرياضة )