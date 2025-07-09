إيفرتون يتعاقد مع المهاجم الفرنسي باري من فياريال

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء تعاقده مع المهاجم الفرنسي تييرنو باري من فياريال الإسباني بعقد لمدة أربع سنوات.

ولم يُكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمتها تبلغ حوالي 27 مليون جنيه إسترليني (36.68 مليون دولار).

لعب باري، البالغ من العمر 22 عامًا، مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا في بطولة أوروبا هذا العام، حيث وصل الفريق إلى نصف النهائي. وانضم إلى فياريال العام الماضي قادمًا من نادي بازل السويسري، مسجلاً 11 هدفًا في 35 مباراة بالدوري الإسباني.

وقال باري في بيان: "أجريت محادثات جيدة مع المدرب (ديفيد مويس). أخبرني أنني أمتلك الكفاءة للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز... بالنسبة لي، اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حلم".

عندما جاء المدرب (مويس) الموسم الماضي، أعتقد أنه غيّر الفريق قليلاً، وأشعر أن هذا، ومع الملعب الجديد، يُظهران طموحًا جديدًا للنادي، لذا أريد أن أساهم في ذلك.

يبدأ إيفرتون، الذي سينتقل إلى ملعبه الجديد براملي مور دوك مع بداية الموسم المقبل، مشواره في الدوري بمواجهة ليدز يونايتد الصاعد حديثًا في 18 أغسطس.