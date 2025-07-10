النائب العام يشارك في اجتماعات اليوروميد بلاهاي.. ويبحث مع رئيس «يوروچست» سبل التعاون

شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، الأربعاء الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري، في فعاليات الانعقاد السادس لشبكة التعاون القضائي الأورومتوسطي اليوروميد، المنعقد بمقر وكالة العدالة الأوروبية يوروچست بمدينة لاهاي الهولندية، وذلك بمشاركة عدد من النواب العموم من دول حوض البحر المتوسط، في إطار تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة عبر الوطنية.



وعلى هامش الاجتماع، عقد النائب العام لقاءً ثنائيًا مع مايكل شميدت، رئيس وكالة يوروچست، تناول سبل تفعيل أطر التعاون القضائي بين الجانبين، في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابة العامة المصرية والوكالة في مارس الماضي.

وأسفر اللقاء عن الاتفاق على عقد ورش عمل تخصصية بالشراكة مع وكالة يوروچست، بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة المصرية، دعمًا للبرامج التدريبية، وتعزيزًا لبناء القدرات في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل أفضل الممارسات في مجال التحقيقات والتعاون القضائي الدولي.