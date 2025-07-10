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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أيمن رشوان: أورام البنكرياس لا تعني نهاية الحياة.. والمشكلة في نقص الوعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أكد الدكتور أيمن رشوان، استشاري الغدد الصماء والأمراض الباطنية، أن البنكرياس من أكثر الأعضاء "المظلومة معرفيًا" لدى الإنسان.

وأضاف أن الغالبية لا تعرف عنه سوى أنه يفرز الانسولين، وأن تعطله يؤدي للإصابة بمرض السكري، إلا أن وظائفه تفوق تلك الوظيفة فقط.
 

وأوضح أيمن رشوان، خلال تصريحات عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء، أن البنكرياس هو إحدى الغدد الصماء، وموقعه في الجسم شديد الحساسية، حيث يقع أسفل المعدة وقريب من الاثنى عشر، وتمر من خلاله القنوات المرارية، مما يجعله عضوًا دقيقًا ومعقدًا للغاية.

وتابع: “أورام البنكرياس منتشرة، لكنها ليست بالحكم النهائي كما يعتقد البعض، الجهل بالمعلومة يجعل المجتمع يفترض أن الإصابة بورم في البنكرياس تعني الموت، وهذا غير صحيح على الإطلاق”.

ولفت إلى أن البنكرياس يتكون من ثلاثة أجزاء، الرأس، والجسم، والذيل، وكل جزء إذا أصيب بورم تظهر أعراض مختلفة، وطالب بنشر المعلومات الصحيحة، وتغيير المفاهيم الخاطئة عن هذا العضو المعقد والهام في جسم الإنسان.

 

الأمراض الباطنية البنكرياس الانسولين الغدد الصماء

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