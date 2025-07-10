استشاري ينصح طلاب الثانوية العامة بهذا الأمر بعد نهاية الامتحانات |فيديو

قال الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية، إن طلاب الثانوية العامة يواجهون ضغوطًا كبيرة خلال الامتحانات، ما يتطلب فترة نقاهة ذهنية وجسدية بعدها.

وأضاف في مداخلته الهاتفية مع برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الراحة لمدة يومين أو ثلاثة تساعد في تخفيف التوتر وتصفية الذهن قبل التفكير في المستقبل.

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الأنشطة الصيفية والعمل التطوعي.. طريق الطلاب لتخطي ضغوط الثانوية العامة

ونصح "علام" الطلاب وأولياء الأمور بتنظيم جدول النوم، والحد من الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي، مطالبًا باستغلال فترة الإجازة الصيفية في أنشطة مفيدة كالرياضة، الزيارات الثقافية، والعمل التطوعي، لما لها من دور مهم في تكوين شخصية الطالب وتنمية مهاراته.

وأكد أن "النجاح لا يعني دخول كلية بعينها، بل القدرة على التميز في أي مجال"، مضيفًا أن التجارب العملية البسيطة خلال الإجازة تعزز الثقة بالنفس وتُعد الطالب لحياة جامعية أكثر توازنًا ونضجًا.