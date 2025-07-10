ورود وزغاريد.. هكذا احتفل طلاب الثانوية العامة بآخر يوم امتحانات| صور

احتفل العشرات من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة منطقة الدقي ، اليوم، بانتهاء آخر امتحاناتهم، وذلك وسط أجواء من ألفرح والترفيه، وعبر الطلاب عن سعادتهم بختام ماراثون الامتحانات، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام لجأنهم، بينما رفع بعضهم أوراق الأسئلة تعبيرا عن انتهاء فترة الضغط الدراسي و حرص الطلاب علي الاحتفال مع الطلاب بالورود والشوكولاتة.

وأعرب عدد من الطلاب عن أملهم فى تحقيق نتائج تلبى طموحاتهم، مؤكدين أنهم بذلوا جهدهم خلال الأسابيع الماضية.

وفي سياق متصل، شهدت امتحانات الثانوية العامة هذا العام إجراءات مشددة لضمان النزاهة، وسط تأكيدات رسمية على توفير جو مناسب للطلاب لأداء الاختبارات بكل يسر، كما ان غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم لم تتلقى شكوى سواء من الطلاب أو أولياء الأمور.

وأوضح صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية أنه يبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات 34,832 طالبًا وطالبة، إلى جانب 35 طالبًا من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، و20 طالبًا من مدارس النور للمكفوفين، بالإضافة إلى لجنة بمركز الإصلاح والتأهيل