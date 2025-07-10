غدا.. فصل الكهرباء عن 20 قرية ومنطقة بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن فصل محول رقم (4،3،2)، بمحطة محولات كهرباء بيلا، غداً الجمعة الموافق 11 يوليو الجاري، ابتداءً من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 8:30 صباحًا، بمعدل نصف ساعة لكل محول علي حدة، وذلك لأعمال الصيانة بالمحولات المذكورة بمحطة محولات كهرباء بيلا.

خريطة فصل الكهرباء

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، اليوم الخميس، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي : «خط ريف العجمي - قرية إبشان - قرية أبو بدوي - قرية العلامية - قرية الحوة - حي المحكمة بمدينة بيلا - حي استاد بيلا الرياضي - حي السلام بمدينة بيلا- حي الكدن بمدينة بيلا».

وأضافت هندسة كهرباء بيلا، أنه سيتم أيضاً فصل التيار الكهربائي في ذات الموعد المحدد عن لوحة توزيع بيلا القديمة وتتضمن المناطق المتأثرة بالانقطاع والتابعة للوحة توزيع بيلا القديمة كالتالي :«حي أبو رخا - قرية حاذق - المخبز الآلي - ورشة النجارة - حي المشرفي - حي أبو دشيش - منطقة مجلس مدينة بيلا - حي المستشفى - قرية الكراكات - قرية كوم الحجنة - قرية حلمي حسين».

وأشارت هندسة كهرباء بيلا، إلى أن إجراء الصيانة الدورية على المحولات والمغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.