تعرف على أسماء 17 مرشحا في سباق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمراكز الغربية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة علي سباق انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة طنطا الإبتدائية اليوم عن إغلاق باب الترشح علي مستوي دوائر مراكز المحافظة .

تفاصيل اسماء المرشحين



وحددت اللجنة العامة اسماء مرشحي مجلس الشيوخ وهم كل من :

١- محمد السعيد عريبي - مستقبل وطن

٢- احمد وجدي الباز - مستقبل وطن

٣- مجدي السيد البري - مستقبل وطن

٤- سمير صبحي عبدالدايم - حماة الوطن

٥- محمد ابراهيم شعيب - الجبهة الوطنية

٦- احمد موسي احمد خاطر - مستقل

٧- احمد ذكي احمد القطان - حزب النور

٨- طارق محمدي مصطفي رمضان - مصر الحديثة

٩ - مصطفى محمد الغريب عبد السلام - مستقل

١٠- محمود علي شوقي زيدان - السلام الديمقراطي

١١- أحمد مصطفى الجعبري - المستقلين الجدد

١٢- محمد حسن محمد طنطاوي - مستقل

١٣- سهام حمدي السيد بركات - مستقل

١٤- جمال محمد محمد شاهين - مستقل

١٥- شريف عبدالسلام احمد محمد الجعار - حزب الاتحاد

١٦- ياسر فتحي محمود منصور - مستقل

١٧- خالد محمد السيد محمد القرنفلي- حزب الرياده.

استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ

وشمل الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من دعوة الناخبين وإعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات، ويكون الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ كالتالي:

- دعوة الناخبين يوم 1 يوليو الجاري.

- فتح باب الترشح لانتخابات لعضوية المجلس وذلك اعتباراً من يوم 5 يوليو ولمدة 5 أيام ويغلق يوم 10 يوليو .

- تتلقى الهيئة أوراق الترشح خلال هذه الفترة يوميا من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الخامسة مساءاً بمقار التى حددتها الهيئة، عدا اليوم الأخير يكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

- إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 11 يوليو.

- تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو.

- الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية يوم 18 يوليو الجاري.

- آخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو الجاري.

الصمت الانتخابي

- الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

- التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس.

- يبدأ الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل.

- ستنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 12 أغسطس.

- تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس

- استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة 12 أغسطس.

- تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس.



⁠الطعون الانتخابية



- البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتباراً من 15 إلي 24 اغسطس.

- تبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني للإعادة يوم 24 اغسطس.

- تبدأ انتخابات الإعادة في يوم 25 و 26 في الخارج.

- تصويت المصريين بجولة الإعادة يومي 27 و 28 في الداخل.

- - تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم4 سبتمبر القادم