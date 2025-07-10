إعلام عبري: نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين أن مفاوضات إنهاء الحرب ستبدأ مع الهدنة

أفاد إعلام إسرائيلي بأن نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين أن المفاوضات على إنهاء الحرب في غزة ستبدأ فوريا بالتزامن مع الهدنة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال نتنياهو لعائلات المحتجزين، إنه لا يمكن الآن إبرام صفقة شاملة لكن خلال تنفيذ مقترح ويتكوف سنعمل على إنهاء الحرب.

وتابع إعلام إسرائيلي:" نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين أن حماس هي من ستختارأسماء ذويهم الذين ستفرج عنهم إن تحققت صفقة جزئية".

وفي وقت سابق، قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، إن الغارات الجوية الإسرائيلية لا تزال مستمرة على عدة مناطق في قطاع غزة، وسط تصعيد عسكري خطير طال المدنيين والمنشآت الصحية.

وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أربعة فلسطينيين استشهدوا صباح اليوم جراء غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين شمال غرب مدينة غزة، وقد نُقلت جثثهم إلى مستشفى الشفاء وهم في حالة تفحم كامل نتيجة القصف المباشر.

