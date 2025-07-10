انسحاب مفاجئ للمهندس حسني منصور من سباق مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر

أعلن المهندس حسني منصور، المدير العام السابق لجهاز التعمير والإسكان بمحافظة البحر الأحمر، انسحابه رسميًا من خوض الانتخابات على المقعد الفردي لمجلس الشيوخ، بعد ساعات قليلة من تقدمه بأوراق الترشح إلى لجنة تلقي الطلبات بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية.

وأوضح منصور أن قراره بالعدول عن الترشح جاء لأسباب تتعلق بطبيعة عمله، مشددًا على أنه يضع المصلحة العامة فوق أي اعتبارات شخصية. وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تفرغًا كاملًا للمهام التي يضطلع بها، وهو ما دفعه إلى اتخاذ هذا القرار.

وكانت لجنة تلقي طلبات الترشح، برئاسة المستشار علي أبو بكر، قد استقبلت أوراق 6 مرشحين لخوض الانتخابات على المقعد الفردي بالمحافظة، بينهم المهندس منصور، قبل أن يعلن انسحابه رسميًا، ليبقى عدد المتنافسين خمسة.

وضمت قائمة المرشحين:

جمال السليك (حزب حماة الوطن)

أحمد فؤاد القاضي (حزب العدل)

حسام عبدالعظيم (حزب المصريين)

عبدالرحمن عبدالمبدي (حزب المحافظين)

محمد عطا الزمر (مستقل)

وجاءت معظم طلبات الترشح في اليوم الأخير لتلقي الأوراق، وسط استعدادات مكثفة من الجهات القضائية والأمنية لتنظيم وتأمين العملية الانتخابية في جميع مدن محافظة البحر الأحمر.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام المقبلة الكشوف المبدئية للمرشحين، تمهيدًا لفتح باب الطعون والنظر فيها وفقًا للجدول الزمني المقرر للعملية الانتخابية.