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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النائب سليمان عطيوي يتقدم بطلب لسحب أوراق ترشحه في انتخابات الشيوخ بجنوب سيناء

انتخابات الشيوخ المرشحين بجنوب سيناء
انتخابات الشيوخ المرشحين بجنوب سيناء
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم مفاجأة غير متوقعة في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة. 

حيث تقدم  النائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب حاليًا بجنوب سيناء، اليوم الخميس، بطلب لسحب أوراق التقدم للترشح لانتخابات مجلس الشورى لعام 2025، ووافقت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة جنوب سيناء، على الطلب وتم سحب الأوراق بالفعل خلال الساعات الأخيرة قبل انتهاء فترة تلقي طلبات الترشح في يومها الأخير.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظة، أنه تقدم لخوض انتخابات مجلس الشورى على مدار الـ 5 أيام، مرشحين فقط، وهم : موسى فراج موسى حميد، عن حزب مستقبل وطن وحصل على رمز "القلم" رمز الحزب، و أحمد مصطفى أحمد عبد الفتاح، مستقل.

وتلقت اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظة طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، بمقر محكمة جنوب سيناء الإبتدائية بمدينة الطور، وسط تشديدات أمنية في محيط المحكمة، إضافة إلى استعدادات مكثفة لتسهيل الإجراءات للمترشحين.

وترأس اللجنة المستشار عبد الله عبد العزيز، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنوب سيناء الإبتدائية ورئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وضمت لجنة الفحص المستشار محمد كمال عبد العزيز، رئيس لجنة الفحص، والمستشار محمد إبراهيم، عضو، والمستشار محمد البحيري، عضو، واللواء أحمد عادل، عضو وزارة الداخلية.


 


 

جنوب سيناء انتخابات الشيوخ تقدم سحب أوراق

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