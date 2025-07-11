ري أسيوط تنفذ أعمال نزع الحشائش ورفع المخلفات

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على مواصلة أعمال تطهير الترع والمصارف لضمان وصول المياه إلى نهايات الترعة والترع الآخذة منها بالمراكز والقرى وتحقيق أقصى استفادة من مياه الري تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

حملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش

وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقيادة المهندس حاتم مختار قامت الإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات للقيام بحملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش ببعض الترع حيث تم تنفيذ أعمال تطهير ونزع الحشائش ورفع المخلفات لدليل مسارة العمومية وأمام شبكه الحمام باستخدام معدات الري كالكباش والصندل وحفارات ذات أذرع طويلة والحاويات وذلك لضمان وصول المياه لنهاياتها.

وأشار المحافظ إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الحملات لإزالة المخلفات والقمامة والحشائش الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه ويعوق حركتها وذلك في إطار الجهود المبذولة للمساهمة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وشدد أبو النصر على نقل نواتج التطهير والتكريك والمخلفات والتجمعات إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتلك القرى وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري وإزالة أي إعاقة لحركة الطرق لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.