إزالة 21 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بأسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة لـ 21 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بـ 4 مراكز وحي شرق وحي غرب ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 26 للازالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات مجلس الوزراء لمواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

تنفيذ إزالات على مساحة 1602 متر

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد نفذت حملات مكبرة بمراكز (أبنوب، صدفا، الفتح، منفلوط) بالإضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط لتنفيذ إزالات على مساحة 1602 متر مربع، و40فدان و7 قراريط وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وممثلي جهات الولاية ومسئولي الإزالات وسط تواجد أمني وباستخدام معدات الوحدات المحلية لتلك المراكز والأحياء.

إزالة لـ 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية

وأضاف محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة سوزان محمد رئيس المركز قد قامت بتنفيذ إزالة لـ 10حالات تعدي طلبات تقنين غير جادة اصلاح زراعي وتعدي فوري على أملاك المحافظة بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة علاء عبد الرحيم رئيس المركز بتنفيذ إزالة لـ 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، وتنفيذ إزالة لتعدي على فوري على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال رئيس المركز، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة أبو العيون إبراهيم رئيس المركز بتنفيذ إزالة لحالتي تعدي متغيرات مكانية فضلاً عن قيام الوحدتان المحليتان لحي شرق وحي غرب بتنفيذ إزالة لحالتي تعدي متغيرات مكانية خلال حملات بقيادة ممدوح جبر رئيس حي غرب، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق.

وأشار أبو النصر إلى مواصلة تنفيذ حملات الازالة والتعامل بكل حسم للتصدي لأي شكل من التعديات دون تهاون أو تقاعس استرداداً لحق الدولة مضيفاً إنه جاري تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 26 للازالات خلال الفترة من 5 إلى 25 يوليو الجاري وذلك عقب الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية خلال الشهرين الماضيين وفقاً للخطة الزمنية المقررة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (114) أو (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.