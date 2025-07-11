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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متبقيات المبيدات ينفذ برامج تدريبي دولي لمتخصصين من الكاميرون

متبقيات المبيدات
متبقيات المبيدات
شيماء مجدي

أطلق المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات برنامج تدريبي دولي لمتخصصين من دولة الكاميرون.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن ذلك البرنامج يأتي في إطار توجيهات علاء  فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتكثيف التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وتقديم كافة سبل الدعم والخدمات المتاحة.

وأشارت مدير المعمل إلى أن فعاليات التدريب تستمر لمدة شهر كامل يتم خلاله التدريب بقسمي متبقيات المبيدات والعقاقير البيطرية بمركز التدريب التابع للمعمل، وذلك في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأشارت عبد اللاه، إلى أنه سيتم التدريب داخل قسم متبقيات المبيدات، حول الكشف عن متبقيات المبيدات في العينات الغذائية والبيئية، باستخدام أحدث الأجهزة والأكثر تطورا على مستوى العالم في مجال فحص متبقيات المبيدات، حيث سيشمل التدريب عددا من العناصر من بينها: تصنيفات المبيدات، الكيمياء، اللوائح، التطبيقات، آلية العمل، فضلا عن تحضير محاليل معايير المبيدات وتأكيدها، وطرق تحليل متبقيات المبيدات وتحضير العينات، الاستخلاص، التنظيف، فضلا عن المعايرة، إعداد التقارير، استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الصيانة، إضافة إلى  تنظيم وإدارة ضمان الجودة ومراقبة الجودة في مختبر بقايا المبيدات، وفقًا لمتطلبات  الايزو.

وقالت إنه فيما يتعلق بالتدريب في قسم العقاقير البيطرية، فمن المقرر أن يتم خلاله،  التدريب على تحليل عالي الدقة باستخدام أحدث الأجهزة، للأدوية في المنتجات الحيوانية، فضلا عن ضمان ومراقبة الجودة في تحليل هذه الأدوية، بما في ذلك المواد المرجعية المرتبطة بها، مبادىء تطوير طرق التحليل وتطويرها والتحقق من صحتها، معالجة البيانات وتجميعها وإعداد لتقارير لاتخاذ القرارات، إعداد التقارير عن نتائج الاختبارات، التشريعات الدولية ذات الشأن.

جدير بالذكر أن المعمل قد أنهى النصف الأول للعام الجاري  بتنظيم أكثر من أربع برامج دولية لدول أفريقية وعربية منها السنغال وتونس وموريتانيا في مجال فحص ملوثات سلامة الغذاء.

متبقيات المبيدات الكاميرون برامج تدريبي دولي البحوث الزراعية

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