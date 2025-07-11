ماليزيا: وزراء خارجية منظمة آسيان أكدوا حق الفلسطينيين في تقرير المصير

قال وزير الخارجية الماليزي، إن وزراء خارجية منظمة آسيان أكدوا أهمية حل النزاعات في المنطقة عبر الحوار، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف وزير الخارجية الماليزي أن وزراء خارجية منظمة آسيان أكدوا حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة، مؤكدين على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.

وأشار وزير الخارجية الماليزي إلى أن وزراء خارجية منظمة آسيان دعوا إلى إخلاء منطقة بحر الصين الجنوبي من الأسلحة النووية.

دعم غزة وإدخال المساعدات

موضحا أن وزراء خارجية منظمة آسيان دعوا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، كما وجه الدعوة إلى المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكها للقانون الدولي.

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