هبوط نادٍ شهير إلى دوري المؤتمرات رسميا .. تفاصيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الجمعة أن كريستال بالاس، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، قد هبط من دوري المؤتمرات، وهو دوري الدرجة الثالثة، في قضية ملكية أندية متعددة، بينما سيُسمح لأولمبيك ليون بالمشاركة في الدوري الأوروبي.

تأهل بالاس إلى الدوري الأوروبي بفوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، بينما وصل ليون إلى البطولة باحتلاله المركز السادس في الدوري الفرنسي.

أُلغيت يوم الأربعاء خطوة هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي المحلي بسبب ضعف موارده المالية، وهو قرار كانت هيئة الرقابة المالية على الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (CFCB) تنتظره قبل البت في قضية ملكية أندية متعددة.

وبناءً على ذلك، تابعت الغرفة الأولى في مجلس مراقبة كرة القدم في مقاطعة ليون تقييم الوثائق المقدمة من أولمبيك ليون وكريستال بالاس، وخلصت إلى أن الناديين انتهكا، اعتبارًا من 1 مارس 2025، معايير ملكية الأندية المتعددة، وفقًا لما ذكره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في بيان.

ونظرًا لتأهل كل من ليون وكريستال بالاس إلى الدوري الأوروبي، فقد سُمح للنادي الفرنسي بالاحتفاظ بمكانه في البطولة بعد أن حققا مركزًا أعلى في دوريهما، حيث احتل بالاس المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمتلك مجموعة إيجل فوتبول أغلبية أسهم ليون، بينما يمتلك رئيسها جون تكستور أيضًا حصة مسيطرة في بالاس، استقال تكستور لاحقًا من مجلس إدارة ليون، وعُيّن ميشيل كانغ رئيسًا لمجلس الإدارة.

وصرح بالاس الشهر الماضي أن روبرت وود "وودي" جونسون، الشريك في ملكية فريق نيويورك جيتس، قد وقّع اتفاقية ملزمة قانونًا لشراء حصة شركة إيجل فوتبول القابضة في النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، بشرط موافقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، تخلف بالاس عن الموعد النهائي المحدد في مارس للامتثال لقواعد ملكية الأندية المتعددة.

وقال تيكستور: “بصراحة، أنا مذهول. لقد بذلنا كل ما في وسعنا للانفصال عن النادي، كما طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من خلال عملية بيع بدأت قبل الموعد النهائي، وسيتم البيع قبل القرعة بوقت طويل”.

وأضاف: "الآن، بعنا ناديًا أحبه، لمساعدة جماهير بالاس على مواصلة هذا العام الحلم، فقط لنجد قرارًا آخر خارج الملعب يُفسد انتصارًا رياضيًا تاريخيًا."

كان ليون قد هبط من قبل هيئة الرقابة المالية الفرنسية لكرة القدم (DNCG)، في نوفمبر بسبب سوء حالته المالية، لكن لجنة الاستئناف التابعة لها ألغت هبوطه إلى الدرجة الثانية.

لا يزال بإمكان بالاس استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية، ولكن إذا صمد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فقد تسمح القواعد لنوتنغهام فورست باللعب في الدوري الأوروبي إذا استوفى معايير القبول.

احتل فورست المركز السابع الموسم الماضي وتأهل في البداية إلى دوري المؤتمرات، بينما تأهل أستون فيلا، صاحب المركز الخامس، وكريستال بالاس إلى الدوري الأوروبي.

تنص القواعد على أنه لا يجوز لأي نادٍ امتلاك أو التعامل في أوراق مالية أو أسهم أي نادٍ آخر مشارك في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأنه لا يجوز لأي نادٍ أن يكون عضوًا في أي نادٍ آخر مشارك في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. علاوة على ذلك، لا يجوز لأي شخص أن يشارك في الوقت نفسه في إدارة أي نادٍ أو إدارته أو أدائه الرياضي، ويجب ألا يكون له أي سيطرة أو تأثير حاسم على أكثر من نادٍ واحد.