الامتنان وتأثثيره السحري على الصحة النفسية

يرتبط التعبير عن الامتنان بمجموعة من الفوائد النفسية والجسدية، فقد أظهرت الدراسات أن الشعور بالامتنان يُحسّن النوم والمزاج والمناعة، كما يُقلل الامتنان من الاكتئاب والقلق وصعوبات الألم المزمن وخطر الإصابة بالأمراض.



ما هو القدر المناسب من الامتنان؟



ببساطة، يجب ممارسة الامتنان يوميًا - تمامًا كما لو كنت ستتناول تلك الحبة السحرية لو كانت موجودة، حاول أن تبدأ يومك بالتفكير في شخص تشعر بالامتنان له فور استيقاظك، قد يكون ذلك تقديرًا لصديق يرسل لك رسائل نصية مضحكة، أو معلم يُقدّر مواهب طفلك، أو صانع القهوة الذي يُقدّم لك قهوتك ويتبادل معك أطراف الحديث الودود. لاحقًا، اشكر هذا الشخص برسالة نصية أو ملاحظة أو كلمة طيبة عندما تراه.

بيولوجيا تغيرات السلوك

تذكر أن السلوك يُغيّر بيولوجيتك. تُفيدك اللفتات الإيجابية بإفراز هرمون الأوكسيتوسين، وهو هرمون يُساعد على التواصل بين الأشخاص، يُطلق عليه البعض هرمون الحب.

ستعود بالنفع أيضًا على الطرف الآخر من هذه البادرة، فمن منا لا يحب أن يُشكر على جهوده أو لمجرد كونه على طبيعته؟ إن مشاركة اللطف تجعلك أكثر صحة وسعادة .



تتبع امتنانك

فكرة أخرى هي الاحتفاظ بمفكرة امتنان، خصص بعض الوقت خلال يومك، ربما أثناء محاولة استرخاء عقلك قبل النوم، استرجع يومك واكتب الأمور التي سارت على ما يرام، ربما قام زوجك بإصلاحات منزلية، أو سمعت أغنيتك المفضلة على الراديو، أو رأيت قوس قزح مزدوجًا، حاول الكتابة عن النعم العديدة التي ربما كنت تعتبرها أمرًا مسلمًا به، مثل وجود مياه نظيفة أو امتلاك قدرات معينة.



المصدر: mayoclinichealthsystem