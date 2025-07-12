بعد قرار فتح وديان جنوب سيناء .. المحافظ: لا يصدر إلا من شخص واعٍ

قال اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء إن القيادة السياسية واعية وشجاعة، وأن قرار فتح فتح وديان بعد 10 سنوات من الإغلاق قرار شجاع وجاء في توقيت حساس، ولا يصدر إلا من شخص واعٍ ويعلن الغرض من ذلك.

معركة السلاح

وأضاف محافظ جنوب سيناء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي أن الرئيس السيسي أكد أن معركة السلاح انتهت، وأن المعركة القادمة معركة تعمير، ولا يوجد تحرير دون وجود تعمير وتواجد العنصر البشري.

مؤكدا أن إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الرؤية السبب في تصديقه على استراتيجية جنوب سيناء، والمبنية على استدامة السياحة ووضع المنتج السياسي لجنوب سيناء على منصة السياحة العالمية، بمواصفات عالمية.