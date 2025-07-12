محافظ جنوب سيناء: مصر ليست داعية للسلام وكفى بل تحمي البيئة

قال اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء إن هناك مواقع حماها الله متواجدة على أرض مصر، كما أن هناك تنوع جيوسياسي منحه الله لمصر، وبه العديد من خيرات الطبيعة.

خير ورزق للشباب والمواطنين

وأضاف محافظ جنوب سيناء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامي محمد شردي، أن اسمها أرض الفيروز، وأن تلك الوديان بها خير ورزق للشباب والمواطنين.

سياحة الوديان

ولفت إلى أن سياحة الوديان من أحد السياحات المتميزة، وتدافرت جهود كافة الأجهزة التي سوف تحمي تلك المناطق، مؤكدا على أن مصر ليست داعية للسلام فقط، بل تحمي البيئة وتحافظ عليها.