سلامة المواطنين أولًا.. فرق الطوارئ تتحرك لإصلاح هبوط أرضي بمصر الجديدة |صور

تلقت غرفة عمليات محافظة القاهرة بلاغًا بحدوث هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد، في الاتجاه من ميدان ابن الحكم إلى المحكمة – مصر الجديدة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محافظ القاهرة، وتحت إشراف المهندسة نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

وأوضحت غرفة عمليات المحافظة أنه، على الفور، توجّه محمد عبد الوهاب، رئيس حي مصر الجديدة، بصحبة إدارة الطرق والإشغالات، وبالتنسيق مع قسم شرطة مصر الجديدة وشرطة المرافق وشركة الصرف الصحي، لإصلاح الهبوط الأرضي.

وأشارت الغرفة إلى متابعة الموقف لحظة بلحظة، والعمل على معالجة الآثار المترتبة على الهبوط، تمهيدًا لرصف موقعه، حرصًا على سلامة المواطنين والسيارات على الطريق.