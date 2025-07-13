أمانتا الثقافة والشباب بحزب الجبهة الوطنية تطلقان مبادرة "مسرح الشاطئ" بطور سيناء

أطلقت أمانتا الثقافة والشباب بحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء مبادرة "مسرح الشاطئ" على شواطئ مدينة طور سيناء، عاصمة أرض الفيروز وجنوب سيناء. تهدف المبادرة إلى تنمية مواهب أطفال طور سيناء خلال موسم الصيف، وتقام فعالياتها على شاطئ الفنار و الكيلاني.

إشراف ومشاركة فاعلة

أقيمت المبادرة تحت إشراف المخرج جمال مهران، أمين الثقافة والفنون بالحزب، وبمشاركة محمد مصطفى ومحمود عامر، مساعدي أمانة الثقافة. كما شارك وتعاون في المبادرة أعضاء أمانة الشباب برئاسة حسين سالم، أمين شباب المحافظة بالحزب.

تفاعل جماهيري وعروض بهيجة

شهدت فعالية إطلاق المبادرة تفاعلاً واسعاً من رواد الشواطئ و المصطافين، مما أضفى روح الفرحة والبهجة على رواد شواطئ طور سيناء.

قدم أعضاء أمانة الثقافة مجموعة من العروض المسرحية التفاعلية على الشاطئ، بينما نظم أعضاء أمانة الشباب مسابقات ترفيهية وثقافية للأطفال. في ختام الفعاليات، قام حسين سالم، أمين أمانة الشباب، بتوزيع الهدايا والجوائز على الأطفال، بهدف إدخال الفرحة والسرور في نفوسهم وتشجيعهم على إظهار مواهبهم المتنوعة.

تعزيز الأنشطة الصيفية وتنمية المواهب

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الأمانات النوعية بالحزب لتفعيل الأنشطة الصيفية، وتعزيز التواصل المجتمعي، واكتشاف وتنمية المواهب في أوساط الشباب والأطفال بمدينة طور سيناء، عاصمة محافظة جنوب سيناء.