يوفنتوس يقترب من حسم صفقتي كونسيساو وسانشو لتعزيز مركز الجناح

يعمل نادي يوفنتوس ، حالياً على حسم مستقبل مركز الجناح، بناءً على طلب المدرب إيجور تودور الذي أوصى بتدعيم الفريق بصفقتين في هذا المركز.

ووفقاً لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة البيانكونيري تجري مفاوضات متوازية لضم كل من الجناح البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو بصفة نهائية، والجناح الإنجليزي جادون سانشو، وقد دخلت المفاوضات بشأن الصفقتين مرحلة متقدمة وحاسمة.

وفيما يتعلق بسانشو، قدم يوفنتوس عرضًا أوليًا بقيمة 15 مليون يورو شاملة المكافآت، إلا أن مانشستر يونايتد اعتبره غير كافٍ.

ومع ذلك، أبدى النادي الإنجليزي مرونة بخفض مطالبه من 30 إلى 25 مليون يورو، ما يضيق الفجوة بين الطرفين.

من جهته، يرحب سانشو بفكرة الانتقال إلى يوفنتوس ويدعم إتمام الصفقة، مفضلاً اللعب بقميص "السيدة العجوز".