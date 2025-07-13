نتنياهو يكشف عن موقفه من مقترح ويتكوف والوسطاء لإنجاز صفقة تبادل الأسرى

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها بأن رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو ، قال إنه قبل مقترح المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط استيفن ويتكوف ومقترح الوسطاء لإنجاز صفقة تبادل وحماس رفضتهما.

صفقة تبادل أسرى

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن وسائل الإعلام في إسرائيل تتهمه بإفشال جهود التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، مشيرًا إلى أنها تردد ما وصفه بـ"دعاية حماس"، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم.

تأييد شعبي واسع لإتمام صفقة التبادل

وأضاف نتنياهو، أن استطلاعات الرأي التي تشير إلى تأييد شعبي واسع لإتمام صفقة التبادل لا تسأل المشاركين عما إذا كانوا يرغبون في بقاء حماس في غزة.