قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب نهائي مونديال الأندية.. نشر 65 ألف شرطي فرنسي لتأمين البلاد
المؤتمر: الرئيس السيسي طرح رؤية شاملة لأمن إفريقيا
الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير
رئيس جامعة الأزهر: الشباب هم قوة الأمة وسواعدها الفَتِيَّة وسر نهضتها
هل شقتك منهم؟.. هذه الوحدات سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام قانون الإيجار القديم
حارس عُمان السابق ينجو من حريق بمنزله.. تفاصيل مرعبة وسرعة استجابة تنقذ الموقف
وزير السياحة: زيادة عدد السائحين 22% في يونيو مقارنة بالعام الماضي
الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بديرمواس بسبب الالتهاب السحائي
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى ضد رئيس الزمالك.. تفاصيل
نتنياهو: حماس ترفض صفقة تبادل الأسرى وتريد البقاء في غزة
الترجي التونسي يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق
فنانة السبب.. أول تعليق لـ شاليمار شبرتلي على واقعة شجار الساحل الشمالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نتنياهو يكشف عن موقفه من مقترح ويتكوف والوسطاء لإنجاز صفقة تبادل الأسرى

نتنياهو
نتنياهو
قسم التوك شو

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها بأن رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو ، قال إنه قبل مقترح المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط استيفن ويتكوف ومقترح الوسطاء لإنجاز صفقة تبادل وحماس رفضتهما.

 صفقة تبادل أسرى

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن وسائل الإعلام في إسرائيل تتهمه بإفشال جهود التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، مشيرًا إلى أنها تردد ما وصفه بـ"دعاية حماس"، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم.

 تأييد شعبي واسع لإتمام صفقة التبادل 

وأضاف نتنياهو، أن استطلاعات الرأي التي تشير إلى تأييد شعبي واسع لإتمام صفقة التبادل لا تسأل المشاركين عما إذا كانوا يرغبون في بقاء حماس في غزة.

نتنياهو المبعوث الأميركي ويتكوف استيفن ويتكوف حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

ترشيحاتنا

سنترال رمسيس

استشاري علم النفس: المجتمع تعرض لـ صدمة رقمية بسبب انقطاع الإنترنت

الدكتور رامي زهدي

رامي زهدي: الحضور والأهداف المصرية واضحة ومؤثرة في العلاقات الأفريقية

طارق فهمي

طارق فهمي: الدبلوماسية المصرية تلعب دورا هاما في الانفتاح على الدول الأفريقية

بالصور

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟

فيديو

المتهم

القبض على سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالبحيرة

المتهم

غير متزن.. الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء شخص ماء ساخنا على كلب ضال بأسيوط

المتهم

فتح باب السيارة .. القبض على صاحب فيديو سيارة الطريق السياحى| شاهد

المتهم

القبض على سائق سيارة نقل بالبحيرة عرَّض حياة المواطنين للخطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

المزيد