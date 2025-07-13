ماركوف: كوريا الشمالية لا تثق بالغرب.. وروسيا تستفيد من علاقتها بها اقتصاديا وعسكريا

قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو لا تشعر بالقلق من احتمالية قيام تكتلات غربية، بقيادة الولايات المتحدة، بشن هجوم عسكري على كوريا الشمالية، مؤكدًا أن بيونج يانج لا تثق بالدول الغربية، وتمتلك ترسانة نووية تحصنها من أي تهديد خارجي.

وأضاف ماركوف، في مداخلة مع الدكتورة منى شكر، ببرنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يشغل روسيا في الوقت الراهن هو الحصول على ذخائر مدفعية من كوريا الشمالية لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بالإضافة إلى استقطاب العمال الكوريين الشماليين، خاصة في مجالات البناء والزراعة، نظراً للنقص الكبير في الأيدي العاملة داخل روسيا حاليًا.

وأشار إلى أن كوريا الشمالية، بدورها، تعتمد على المنتجات الزراعية الروسية لتلبية احتياجات شعبها، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تتسم بالتكامل والمصالح المشتركة، حيث تحصل بيونج يانج على المواد الغذائية، بينما تستفيد روسيا من تحويل العمالة الكورية إلى مصدر دخل يساعد كوريا الشمالية في تطوير برامجها الصاروخية.

وختم ماركوف بالإشارة إلى وجود شبكة نقل ضخمة تربط كوريا الشمالية بروسيا، واصفًا أحد الطرق بأنه "أطول طريق تجاري في العالم"، ما يعكس عمق العلاقات الجغرافية والاقتصادية بين البلدين.