بسبب خلافات على أولوية المرور.. قرار من النيابة بشأن مشاجرة المعادي

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث في واقعة مشاجرة المعادي .

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.



بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص “3 منهم مصابين بسحجات وكدمات”، وطرف ثان 3 أشخاص “مصابين بجروح وكدمات ” بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين حول أولوية المرور بالسيارات تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب، مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها، أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.