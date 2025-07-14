أسعار النفط تواصل مكاسبها وسط ترقب عقوبات أمريكية جديدة على روسيا

سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الإثنين، مواصلة مكاسبها التي تجاوزت 2% منذ يوم الجمعة، وسط ترقب المستثمرين لفرض مزيد من العقوبات الأميركية على روسيا، وهو ما قد يؤثر في الإمدادات العالمية. غير أنّ زيادة الإنتاج السعودي واستمرار الغموض بشأن الرسوم الجمركية حدّا من وتيرة الصعود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 0.2% لتسجّل 70.52 دولاراً للبرميل، بعدما حققت مكاسب بنسبة 2.51% يوم الجمعة. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.2% لتبلغ 68.61 دولاراً للبرميل، بعدما أغلقت مرتفعة 2.82% في الجلسة السابقة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، إنه سيرسل أنظمة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أنّه سيدلي اليوم بتصريح «مهم» بشأن روسيا، بحسب رويترز.

وكان ترامب قد أعرب عن إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب غياب التقدم في إنهاء الحرب بأوكرانيا، وتصعيد موسكو قصفها للمدن الأوكرانية.

عقوبات جديدة على روسيا

وفي سياق متصل، اكتسب مشروع قانون أميركي مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي زخماً في الكونغرس الأسبوع الماضي، يهدف إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الحرب، لكنه لا يزال في انتظار توقيع الرئيس ترامب.

وفي بروكسل، قالت أربعة مصادر أوروبية عقب اجتماع عُقد أمس الأحد، إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي باتوا على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن خفض سقف سعر النفط الروسي.

وكان خام برنت قد صعد بنسبة 3% خلال الأسبوع الماضي، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بلغت نحو 2.2%، بعدما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن سوق النفط العالمية قد تكون أكثر شحّاً مما توحي به المؤشرات الأولية، مدعومة بارتفاع معدلات تشغيل المصافي خلال ذروة موسم الصيف لتلبية الطلب على السفر وتوليد الكهرباء.

مع ذلك، قال محللون في بنك «إيه.إن.زد» إن مكاسب الأسعار ظلّت محدودة في ضوء بيانات أظهرت أن السعودية رفعت إنتاجها من النفط إلى مستويات تفوق حصتها المتفق عليها ضمن تحالف «أوبك+»، مما يزيد من الكميات المتوفرة في السوق.

وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أن السعودية تجاوزت هدفها الإنتاجي لشهر يونيو حزيران بنحو 430 ألف برميل يومياً، لتسجل 9.8 مليون برميل يومياً، مقارنةً بالهدف الضمني البالغ 9.37 مليون برميل يومياً.

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أكدت، الجمعة، التزام المملكة التام بهدفها الطوعي ضمن اتفاق «أوبك+»، مشيرة إلى أن إمدادات النفط الخام التي تم تسويقها خلال يونيو بلغت 9.352 مليون برميل يومياً، بما يتوافق مع الحصة المحددة.

وفي تطور آخر، قال بنك «إيه.إن.زد» في مذكرة بحثية إن بيانات تجارة السلع الأولية في الصين، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، قد توفّر مؤشرات بشأن استمرار ضعف الطلب.

كما يترقب المستثمرون نتائج المحادثات الأميركية المتعلقة بالرسوم الجمركية مع شركاء تجاريين رئيسيين، والتي قد تؤثر في النمو الاقتصادي العالمي وبالتالي على الطلب على الوقود.











