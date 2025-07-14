استقرار التضخم في دبي عند 2.37% خلال يونيو

أظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء ، استقرار التضخم عند مستوياته البالغة 2.37% في يونيو الماضي للشهر الثاني على التوالي، فيما انخفض مقارنة بالشهر ذاته من 2024، والذي سجل حينها 3.85%.

وعلى أساس شهري، زادت أسعار 4 مجموعات إنفاق وسلع، يتصدرها الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 3% والنقل بنحو 0.81% والطعام والمشروبات بنحو 0.59%، وأخيراً السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.32%.

فيما انخفضت أسعار 4 سلع ومجموعات إنفاق أخرى في مقدمتها المطاعم والفنادق بنسبة 1.13%، في المقابل استقرت أسعار 5 سلع وخدمات هي التبغ والملابس والصحة والتعليم والتأمين والخدمات المالية.

وعلى نطاق سنوي، زادت أسعار 10 سلع ومجموعات إنفاق، يتصدرها السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.62% والصحة بأكثر من 3%، بينما انخفضت أسعار 3 سلع وخدمات، هي النقل بنسبة 7.37% والترفيه والرياضة والثقافة وكذلك المعلومات والاتصالات.

هذا وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دبي لشهر يونيو حزيران الماضي إلى 114.3 نقطة مقارنة بشهر مايو والذي سجل 113.98 نقطة.