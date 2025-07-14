قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير مركز القسطرة وجراحة القلب بمستشفى شرق الاسكندرية
بعد أزمة إبراهيم سعيد مع طليقته.. عقوبة عدم سداد النفقة والمصروفات الدراسية
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين 14 يوليو 2025
إذا تكاثرت عليك الهموم ردد هذا الذكر يفرجها الله عليك
تعزيز حجم التبادل التجاري الزراعي بين مصر ورومانيا ومولدوفا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير محور محمد نجيب وتوسعة كورنيش الإسكندرية
الزمالك يضع إياد العسقلاني ضمن حساباته لتدعيم الدفاع
تقديم الصف الأول الثانوي 2026 .. الرابط والخطوات والأوراق المطلوبة
هل يجوز الطلاق لأسباب دنيوية بعيدا عن الخلافات الزوجية؟ أزهري يجيب
بلاغ من الخارج يكشف جريمة صادمة في إمبابة
شاهد.. عصابة منصة VSA بعد القبض عليهم
مفاوضات خفية بين الزمالك وبيراميدز.. وملف "الصفقة التبادلية" يظهر من جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العربى للعدل والمساواة: مصر تواصل ترسيخ دورها الريادي في أفريقيا

خالد السيد علي، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة
خالد السيد علي، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة
عبد الرحمن سرحان

أشاد خالد السيد علي، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي، مؤكدًا أنها تعكس التزام مصر الراسخ بتعزيز العمل الأفريقي المشترك، وترسيخ دورها المحوري كركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في القارة.

وأكد في بيان له أن الرئيس السيسي طرح رؤية شاملة تنطلق من إدراك حقيقي لطبيعة التحديات التي تواجه أفريقيا، سواء المرتبطة بالنزاعات المسلحة أو الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو تداعيات تغير المناخ، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا ما تتحرك في هذا الملف برؤية مؤسسية واضحة تستند إلى العمل المشترك والتكامل الإقليمي.

وأشار خالد السيد علي، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة،  إلى أن حديث الرئيس عن "القوة الأفريقية الجاهزة"، خاصة قدرة إقليم شمال أفريقيا التي تتولى مصر رئاستها هذا العام، يعكس جدية الدولة المصرية في المساهمة الفعلية بتعزيز منظومة السلم والأمن بالقارة، من خلال بناء قدرات متكاملة قادرة على الاستجابة السريعة للأزمات ودعم جهود الوقاية من النزاعات.

ونوّه رئيس حزب العربي للعدل والمساواة إلى أن كلمة الرئيس لم تقتصر على استعراض التحديات، بل تضمنت حلولًا عملية ومسارات إصلاحية واضحة، تضمنت تعزيز الجاهزية، وتوفير التمويل المستدام، وتطوير آليات العمل، بما يضمن فاعلية القوة الأفريقية الجاهزة واستدامة دورها.

وثمّن خالد السيد علي، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة،  الإشادة التي وجهها الرئيس للجهود المشتركة داخل إقليم شمال أفريقيا، لا سيما التمرين الميداني في الجزائر، الذي أكد التنسيق الكامل بين المكونات العسكرية والمدنية والشرطية، كنموذج فعّال للتكامل في إدارة الأزمات ودعم عمليات حفظ السلام.

وأوضح أن الرؤية المصرية التي طرحها الرئيس السيسي تعكس إيمانًا عميقًا بأن السلم هو الأساس الحقيقي للتنمية، وأن أفريقيا تمتلك من الإمكانيات البشرية والموارد ما يؤهلها لأن تصبح شريكًا فاعلًا في النظام الدولي، لا مجرد متلقٍّ للدعم أو الإملاءات الخارجية.

وأكد خالد السيد علي، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، أن مصر، بقيادتها السياسية، تواصل دورها كقاطرة للتكامل القاري، وتؤمن بأن تفعيل منظومة السلم والأمن، وتمكين القارة من مواردها الذاتية، هما الطريق الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو الاستقرار والازدهار.

الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل الأفريقي المشترك التحديات الإرهاب النزاعات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الأهلي

مركز الأهلي بين الـ32 فريقا.. فيفا يعلن الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

تنسيق الجامعات

شروط القبول بالكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

وسام ابو علي

وسام أبو علي يرد على قرار الأهلي برفض بيعه

وسام ابو علي

بعد غضب الجماهير.. وسام أبو علي يحذف ستوري الرد على بيان الأهلي

ارشيفيه

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

شوبير

لازم وقفة.. شوبير يوجه رسائل نارية لـ مصطفي يونس

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

غرفة الصناعات الكيماوية تناقش مع الوفد المصري المشارك في مفاوضات جنيف أهمية الدفاع عن صناعة البلاستيك الوطنية

ارشيفيه

جولد بيليون: الذهب يرتفع لأعلى مستوى في يوليو مدعوما بالحرب التجارية

جانب من الاجتماع

ميشيل الجمل: مبادلة الديون وسيلة فعالة لزيادة التمويل التنموي وجذب الاستثمارات الأجنبية

بالصور

أصحاب هذه الميزة في سياراتهم مهددون بالسجن في الصين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرسيدس تضيف لسيارتها الكهربائية الحديثة ميزة من الستينيات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
بورش

تعويضات بالملايين.. العملاء ينتصرون على شيفروليه قضائيا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد