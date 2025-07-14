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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة الوادي الجديد: عقد دورات تدريبية عن تحديثات منظومة كارت الفلاح بالمحافظة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ دورات تدريبية متخصصة للتدريب علي تحظيثات منظومة كارت الفلاح  والتى حاضر فيها هيثم سيد توفيق مدير مشروع كارت الفلاح بشركة التكنولوجيا لتشغيل المنشات المالية، المهندسة نجلاء حسن السعداني  المدير التنفيذي لكارت الفلاح بمحافظة الوادي الجديد والمهندسة ايمان حامد مدير مركز المعلومات ومسئول كارت الفلاح بالمديرية و المهندسة سامية محمد السعيد مدير ادارة النخيل و مسئول كارت الفلاح بالمديرية والمهندسة مني قمرة  ادارة الاحصاء ومسئول كارت الفلاح بمديرية الزراعة والمهندسين والمشرفين الزراعين بالجمعيات والوحدات الزراعية.

وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ان تلك الدورات تأتي فى اطار توجه وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي نحو استكمال التحديثات علي منظومة كارت الفلاح لاضافة مضخات المياة علي منظومة الحيازات الزراعية لإحكام الرقابة والسيطرة علي عمليات توزيع الاسمدة الزراعية بهدف وصول الاسمدة المدعمة لمستحقيها من المزارعيين، وذلك من خلال انشاء منظومة الكترونية متكاملة تتيح ميكنة جميع اجراءات وتنفيذ ومتابعة خطط توزيع الاسمدة.

وأضاف المرسى أنه جرى التدريب على كيفية ادخال البيانات علي أيقونة مضخات المياه المضافة حديثا علي منظومة الحيازات الزراعية وتمت الإجابة على جميع الأسئلة والمشاكل التي تم طرحها والتي تقابل مستخدمي التابلت والمزارعين.

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