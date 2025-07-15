وزير البترول: تحولات جذرية في قطاع التعدين بدعم القيادة السياسية والقانون الجديد

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تخطو خطوات غير مسبوقة في تطوير قطاع التعدين، مدفوعة برؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية وتحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحويله إلى أحد أعمدة النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح النسخة الرابعة من منتدى مصر للتعدين 2025، الذي عُقد اليوم الثلاثاء، تحت شعار "تسريع الاستكشافات التجارية والاكتشافات المعدنية"، بمشاركة وزراء دوليين ومسؤولين وخبراء من كبرى شركات التعدين العالمية.

وقال وزير البترول إن مصر تمتلك فرصًا واعدة في التعدين بفضل موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مستقل تحت اسم "هيئة الثروات المعدنية والصناعات التعدينية"، بعد إقرار القانون الجديد الذي يمنحها استقلالًا ماليًا وإداريًا ويساعدها على أداء دورها بكفاءة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجت بإصدار القانون في الجريدة الرسمية، مضيفًا أن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة يحدد الأدوار الرقابية والفنية، ويتيح لها المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف الدولة في زيادة مساهمة قطاع التعدين بالناتج المحلي.