تعرف على التكلفة المالية لصفقة ياسين مرعي للأهلي

تمسك ياسين مرعي مدافع فاركو بالانتقال للنادي الأهلي، ووالده أيضا سيد مرعي وكيل اللاعبين، تمسك باتمام الصفقة لصالح المارد الأحمر.

وصفقة ياسين مرعي كلفت الأهلي 30 مليون فقط، سيتم دفع 10 مليون "كاش" تم تسديدهم بالفعل.

وعشرين مليون جنيه على 10 شهور كل شهر مليوني جنيه.



الأهلي يعلن ضم ياسين مرعي لمدة 5 سنوات

أعلن النادي الأهلي، عن تعاقده مع ياسين مرعي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، لمدة 5 سنوات.

وأنهى محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي، كل الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع اللاعب، بعد التنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة.



