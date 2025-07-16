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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير البترول يُكرّم نائب محافظ الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

كرّم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية من منتدي مصر للتعدين في نسخته الرابعة، تقديراً لمساهمة المحافظة في دعم مشروعات القيمة المضافة وتعزيز الشراكة مع شركات التعدين الوطنية والدولية، خاصة في مجالات الفوسفات والاستثمار المستدام، وإنجاز العديد من الخطوات الهامة لتهيئة مناخ الاستثمار  الجاذب.

من جانبها، أعربت نائب المحافظ عن اعتزازها بهذا التكريم الذي يأتي تكليلًا لسعي المحافظة نحو فتح آفاق تنموية غير مسبوقة بكافة المجالات، تعزز مكانة المحافظة كظهير واعد و مستدام للدولة المصرية بفضل ما تتمتع به من موارد ومقومات طبيعية وفرص تنموية.

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