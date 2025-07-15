أهمها القمح والسكر والزيوت.. رسالة طمأنة من التموين للمواطنين حول توافر السلع

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع "كاري أون" سيغطي على المدى المتوسط أكثر من 40 ألف منفذ، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما في ذلك منافذ مشروع "جمعيتي"، وعدد من المنافذ التابعة لوزارات أخرى كوزارة الزراعة.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن السكر والزيوت متوفران بمخزون يتجاوز 13 إلى 14 شهرًا و4 أشهر على التوالي، مشددًا على أن هناك متابعة يومية للملف من وزير التموين بالتنسيق مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، إلى جانب جهود مستمرة لضمان الانسيابية في تدفق السلع داخل مخازن الوزارة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن العلامة الجديدة تم طرحها خلال لقاء وزير التموين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتحويل 1060 مجمعًا استهلاكيًا إلى سلسلة موحدة تحمل اسم "كاري أون"، مع التوسع تدريجيًا لتشمل أي منافذ جديدة، سواء كانت تموينية أو حرة.

وأشار إلى أن المنتجات التي ستُعرض تحت العلامة التجارية الموحدة ستكون أغلبها محلية من إنتاج مصانع وشركات تابعة للشركة القابضة، مع الالتزام بتقديم أسعار منخفضة مقارنة بأي سلسلة تجزئة وطنية أو أجنبية، وبخدمة تضاهي ما يقدمه القطاع الخاص.



وطمأن كمال المواطنين بشأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، وقد تم استلام 3.9 مليون طن من القمح المحلي هذا العام، بزيادة عن العام الماضي.

