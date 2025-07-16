قرار عاجل بشأن المتهم بقـ.تل صديقه بإمبابة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس المتهم بتنفيذ جريمة مقتل خليجي بمنطقة إمبابة بعد عامين من وقوع الجريمة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات بعدما تم الكشف عن أن صديق المجني عليه تخلص منه وحرق جثته ثم دفنه في مزرعة بالريف الأوروبي بالشيخ زايد.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، وباشرت التحقيق مع المتهم لمواجهته بالأدلة التي توصل إليها رجال المباحث.

ونجحت مباحث إمبابة في فك اللغز والكشف عن جريمة عمرها عامين بعدما تلقت بلاغًا من خارج البلاد باختفاء خليجي مقيم بمصر ونجحت في التوصل للجاني الذي تبين أنه صديقه قام بقتله وإحراق جثته وطحن عظامه ودفنه في مزرعة بالريف الأوروبي.

تلقى رئيس مباحث إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أسرة شخص خليجي يدعي "عبدالله ع"، 83 عامًا، يفيد باختفائه منذ عامين وانقطاع الاتصال، وبعدها ورد اتصال غامض لأسرته أخبرهم بعدم رغبته في التواصل معهم مرة أخرى.

عقب تلقي البلاغ كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها وتبين من خلال تشكيل فريق بحث أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب مكتبة يدعي "صابر"، حيث استدرج المجني عليه إلى مزرعة بالريف الأوروبي في الشيخ زايد، بزعم تنفيذ مشروع تجاري في تجارة الملابس، ثم هشم رأسه باستخدام كوريك وأشعل النار في جسده للتخلص منه ودفن رفاته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بقتل الضحية وطحن ما تبقى من عظامه بنفس الأداة "كوريك" ودفنها داخل المزرعة، كما استولى على مبلغ 25 ألف جنيه كانت بحوزة المجني عليه وقت الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على ما تبقى من رفات الضحية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.