قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم قضاء الصلاة الجهرية دون الجهر بالقراءة؟ دار الإفتاء تجيب
خطوة بخطوة.. كيفية سداد رسوم اختبارات القدرات 2025 لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدواجن الآن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض
والدة حفيدة أم كلثوم لصدى البلد: بنتي اعتزلت الفن والحجاب ليس السبب
عودة الحياة إلى شواطئ البحر الأحمر.. استئناف الصيد بعد حظر استمر شهرين
اسألوا القندوسي.. تعليق ساخر لخالد الغندور على تصريحات عدلي القيعي
غضب عارم في الأهلي من وسام أبوعلي.. وتطورات جديدة بشأن العرض الأمريكي
انخفض.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر
كيفية التقديم على معاهد تمريض الأزهر 2025.. رابط التسجيل من هنا
مش طعم لذيذ بس.. شوربة البصل فيها كنز صحي لا يعرفه الكثيرون
فرص ثانية للطلاب.. تعديلات التعليم الجديدة تضع نظاما جديدا لإعادة الدراسة والرسوب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل بشأن المتهم بقـ.تل صديقه بإمبابة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس المتهم بتنفيذ جريمة مقتل خليجي بمنطقة إمبابة بعد عامين من وقوع الجريمة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات بعدما تم الكشف عن أن صديق المجني عليه تخلص منه وحرق جثته ثم دفنه في مزرعة بالريف الأوروبي بالشيخ زايد.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، وباشرت التحقيق مع المتهم لمواجهته بالأدلة التي توصل إليها رجال المباحث.

ونجحت مباحث إمبابة في فك اللغز والكشف عن جريمة عمرها عامين بعدما تلقت بلاغًا من خارج البلاد باختفاء خليجي مقيم بمصر ونجحت في التوصل للجاني الذي تبين أنه صديقه قام بقتله وإحراق جثته وطحن عظامه ودفنه في مزرعة بالريف الأوروبي.

تلقى رئيس مباحث إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أسرة شخص خليجي يدعي "عبدالله ع"، 83 عامًا، يفيد باختفائه منذ عامين وانقطاع الاتصال، وبعدها ورد اتصال غامض لأسرته أخبرهم بعدم رغبته في التواصل معهم مرة أخرى.

عقب تلقي البلاغ كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها وتبين من خلال تشكيل فريق بحث أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب مكتبة يدعي "صابر"، حيث استدرج المجني عليه إلى مزرعة بالريف الأوروبي في الشيخ زايد، بزعم تنفيذ مشروع تجاري في تجارة الملابس، ثم هشم رأسه باستخدام كوريك وأشعل النار في جسده للتخلص منه ودفن رفاته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بقتل الضحية وطحن ما تبقى من عظامه بنفس الأداة "كوريك" ودفنها داخل المزرعة، كما استولى على مبلغ 25 ألف جنيه كانت بحوزة المجني عليه وقت الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على ما تبقى من رفات الضحية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة مقتل خليجي جريمة مقتل خليجي إمبابة خليجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

شركات المحمول

كل ما تريد معرفته عن تعويضات شركات المحمول .. القصة الكاملة

موعد بدء التوقيت

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر

النني

أول تعليق من محمد النني بعد أزمة زواجه الثاني

الإيجار القديم

قبل تصديق الرئيس.. هل تشمل تعديلات الإيجار القديم عقود إيجار الـ59 سنة؟

المتهم

شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب

مشغولات ذهبية

متأثرا بالانخفاض العالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يفتتح فعاليات الندوة التكوينية الثالثة لخدام الايبارشية

البابا تواضروس

تكريم طلاب الشهادة الإعدادية بالمدرسة المرقسية بالإسكندرية بيد البابا تواضروس

نقيب الأطباء البيطريين ومدير معهد بحوث الصحة الحيوانية

البيطريين تبحث مع الصحة الحيوانية تطوير مهارات العاملين بالمهنة

بالصور

مش طعم لذيذ بس.. شوربة البصل فيها كنز صحي لا يعرفه الكثيرون

فوائد شوربة البصل الصحية
فوائد شوربة البصل الصحية
فوائد شوربة البصل الصحية

ودعي البقع وبهتان البشرة.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة ونتائج مضمونة

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة
وصفات طبيعية لتفتيح البشرة
وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

لإعادة الكثافة واللمعان.. 5 وصفات طبيعية لملء فراغات الشعر

وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر
وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر
وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر

7 علامات إذا ظهرت.. عليك فورا بعمل تحليل وظائف الكلى

علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر
علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر
علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر

فيديو

وليد توفيق

وليد توفيق: أمال ماهر كانت السبب في انتشار أغاني أم كلثوم بين الجيل الجديد

أحمد وفيق

هكذا بدأت رحلتي الفنية ولهذا أعود للكوميديا.. أحمد وفيق يكشف أسرار حياته

جيهان زكى

من البرلمان المصري لقلب باريس.. قصة جيهان زكي والتكريم التاريخي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد