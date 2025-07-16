حشيش وسلاح| السجن المشدد 7 سنوات لشخصين بتهمة حيازة المواد المخدرة بالمطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة حيازة الحشيش المخدر وسلاح ناري بمنطقة المطرية .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات وتم التوصل إلي المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية وبتفتيشهما بحوزتهما عثر على 600 جرام من الحشيش المخدر وأقراص الترامادول وفرد خرطوش طلقة من ذات العيار، ومبلغ مالي وهاتفين محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.